Tudor: “Kinsky al posto di Vicario”. 16’, due errori e 3 gol: subito dietrofront

Lanciato sorprendentemente dal primo minuto e cambiato dopo solo sedici: cosa è successo nel primo quarto d'ora di Altetico Madrid-Tottenham

Serata surreale per il Tottenham al Metropolitano. Nella sfida contro l’Atletico Madrid, la scelta di Igor Tudor di lasciare inizialmente fuori Guglielmo Vicario ha generato un primo scorcio di partita che ha dell'incredibile.

Nel pre-partita l’allenatore croato aveva motivato così la decisione di puntare su Antonin Kinsky tra i pali: « Oggi scelgo quello che ritengo sia meglio per la squadra in questo momento . Per oggi, questo è l’undici titolare. Ci sarà anche la gara di ritorno, c’è spazio per tutti ».

Una scelta che però si è rivelata disastrosa nel giro di pochi minuti. Dopo appena un quarto d’ora di gioco, infatti, l’Atletico era già avanti 3-0 (QUI TUTTI I RISULTATI LIVE). Il giovane portiere ceco è stato protagonista in negativo in occasione del primo e del terzo gol dei Colchoneros, con due errori evidenti che hanno indirizzato subito la partita.