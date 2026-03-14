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Nazione su Braschi: “Il bonus per l’esordio. E piaceva a un club tedesco”

Nazione su Braschi: “Il bonus per l’esordio. E piaceva a un club tedesco” - immagine 1
Qualche retroscena sul giovane attaccante viola
Redazione VN

La Nazione rivela qualche retroscena sul giovane Riccardo Braschi. E' stato un esordio gratificante anche sotto l'aspetto economico quello del giovane attaccante. Nel momento in cui è entrato in campo, ha fatto scattare il primo bonus del contratto da lui sottoscritto nei mesi scorsi, pari a 10mila euro.

Il secondo gettone però è a un passo: alla seconda presenza in prima squadra, gli verranno erogati 30mila euro. Cifre importanti per un giocatore che già oggi è l'elemento più pagato di tutta la Primavera (il suo ingaggio, con la firma fino al 2027 con opzione per altri 2 anni, è salito a 55mila euro l'anno) e che negli anni scorsi aveva ricevuto più di un'offerta dall'estero. Su tutte quella (respinta) del Wolfsburg.

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