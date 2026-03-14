Nazione: “Braschi e i gol di Gilardino e Batistuta. In Croazia per migliorare”

La Nazione su Riccardo Braschi

Redazione VN 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 08:42)

La notte di giovedì è stata indimenticabile per Riccardo Braschi, che ha visto realizzarsi il sogno coltivato fin da bambino: giocare per la Fiorentina. Le emozioni sono state fortissime, tra lacrime in diretta televisiva e una notte quasi senza dormire in ritiro. Il giorno dopo, tornato alla routine, ha ricevuto un caloroso applauso da parte di compagni e staff appena entrato in palestra.

La passione di Braschi per la Fiorentina nasce in famiglia. Da piccolo seguiva le partite con il bisnonno “Cecco”, il nonno Gabriele e il padre Lorenzo, guardando in televisione la squadra allenata da Prandelli. Fu proprio il padre a rafforzare quell’amore, mostrandogli su YouTube le notti di Champions della Fiorentina con i gol di Batistuta e Gilardino. La prima partita allo stadio arrivò nel 2013, un Fiorentina-Catania che ricorda ancora perfettamente.

Dietro quel momento di gioia ci sono però anni di sacrifici: la crescita nella Sestese e poi, dagli 8 anni, l’ingresso nel settore giovanile viola. Durante l’adolescenza ha affrontato diversi infortuni seri, tra cui la frattura dello scafoide, tre volte il naso rotto, un problema al polso e uno al piede. Grazie alla determinazione trasmessagli dai genitori e al lavoro svolto anche d’estate con specialisti in Croazia, Braschi non ha mai smesso di inseguire il suo obiettivo: giocare per la squadra del cuore. Lo scrive la Nazione.