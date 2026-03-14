CorSport su Kean: “Non ci sono certezze per lunedì, ma ci sta provando”

Seppur non inedita nel calcio passato e presente, la ragione della scelta di Paolo Vanoli di tenere il gruppo al Viola Park subito dopo la partita contro il Rakow è condensata in una frase pronunciata dall’allenatore al Franchi. «Ora andiamo in ritiro per preparare Cremona». Un'ottima ragione, che va oltre «recuperare meglio» nell’aggiunta dello stesso Vanoli riferendosi all’aspetto psico-fisico.

Perché questo è il momento che la Fiorentina dia qualcosa in più ed è necessario ricercare tutto quello che può servire ad esprimerlo: come appunto fare squadra, cementarsi, trovare un senso che non sia punitivo bensì costruttivo a una cosa come lo stare insieme “in ritiro”,di suo modo di dire desueto e ormai anacronistico specie se associato al livello qualitativo delle strutture che ospitano calciatori e staff. Viola Park largamente in testa.