Vanoli: “Stasera in ritiro, vi spiego. Per Braschi il difficile inizia ora”

"Tutte le vittorie sono la miglior cosa per preparare le partite. I ragazzi sono stati bravi a stare sul pezzo, nonostante la partita di Cremona. Dovevamo essere più concreti nel primo tempo. Poi quest'anno ad ogni minimo errore prendiamo gol. La reazione è stata buona, anche nel finale. Avevo detto ai ragazzi di guardare quello che è successo in Champions, ora la qualificazione ce la giochiamo in Polonia. Ora serve riposare, ed andremo in ritiro. Bisogna scegliere i tempi giusti per il ritiro, io lo faccio sempre quasi sempre quando giochiamo la sera, in vista di una partita importante, abbiamo un grande centro sportivo. Io preferisco farlo il giorno dopo, e faccio i complimenti a Braschi per l'esordio"