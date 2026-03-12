Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli: “Stasera in ritiro, vi spiego. Per Braschi il difficile inizia ora”

partite

Vanoli: “Stasera in ritiro, vi spiego. Per Braschi il difficile inizia ora”

Vanoli: “Stasera in ritiro, vi spiego. Per Braschi il difficile inizia ora” - immagine 1
Paolo Vanoli non molla, e porta la sua Fiorentina il ritiro. L'esordio di Braschi è una nota lieta
Redazione VN

Paolo Vanoli a Sky Sport ha analizzato la vittoria della sua Fiorentina. Le parole del tecnico:

"Tutte le vittorie sono la miglior cosa per preparare le partite. I ragazzi sono stati bravi a stare sul pezzo, nonostante la partita di Cremona. Dovevamo essere più concreti nel primo tempo. Poi quest'anno ad ogni minimo errore prendiamo gol. La reazione è stata buona, anche nel finale. Avevo detto ai ragazzi di guardare quello che è successo in Champions, ora la qualificazione ce la giochiamo in Polonia. Ora serve riposare, ed andremo in ritiro. Bisogna scegliere i tempi giusti per il ritiro, io lo faccio sempre quasi sempre quando giochiamo la sera, in vista di una partita importante, abbiamo un grande centro sportivo. Io preferisco farlo il giorno dopo, e faccio i complimenti a Braschi per l'esordio"

I singoli: "Mi sono emozionato per Braschi, io ho lavorato tanto con i giovani. L'ho sempre detto che tutti devono farsi trovare pronti. Ora per Braschi inizieranno le difficoltà, quando tornerà in Primavera tutti lo guarderanno, ma è un ragazzo serio. Quando le stagioni vanno storte è dura riprenderle, Firenze merita di più lo sappiamo. A me le coppe europee piacciono molto, così come ai ragazzi.. Poi devi stare attento anche al campionato, vista la nostra situazione. Sarà una stagione di alti e bassi fino alla fine"

 

 

Leggi anche
Ritiro? Vanoli annuncia: “Sì, meglio dopo le partite serali”. Poi tutti liberi
Parisi: “Fino a poco fa non avevamo capito la situazione. Ora sappiamo dove siamo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA