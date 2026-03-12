Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Parisi: “Fino a poco fa non avevamo capito la situazione. Ora sappiamo dove siamo”

news viola

Parisi: “Fino a poco fa non avevamo capito la situazione. Ora sappiamo dove siamo”

Parisi: “Fino a poco fa non avevamo capito la situazione. Ora sappiamo dove siamo” - immagine 1
Le parole di Fabiano Parisi dopo la vittoria in extremis della Fiorentina sul Rakow
Redazione VN

Nel post partita di Fiorentina-Rakow, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Fabiano Parisi, che ha commentato così la vittoria viola sui polacchi:

Mi metto a disposizione della squadra, a inizio campionato giocavo molto meno ma sono un professionista e mi faccio trovare pronto quando il mister chiama in causa. Ognuno deve avere questo spirito, stasera è arrivata una vittoria e porta entusiasmo per la partita di Cremona. Conterà l'atteggiamento, la mentalità, la fame: siamo la Fiorentina, quest'anno la stagione è iniziata male ma piano piano siamo risaliti con altre basi. L'importante è l'equilibrio, il destino è nelle nostre mani e nelle prossime partite dobbiamo affrontare piccole e grandi tutte allo stesso modo. Quale il nostro destino? Fino a poco tempo fa nello spogliatoio non avevamo capito la situazione, ora sì. Dobbiamo affrontare queste 10 partite con la mentalità giusta, qualcosa è cambiato e capiamo dove ci troviamo. E' stato uno step importante.

Leggi anche
Ritiro? Vanoli annuncia: “Sì, meglio dopo le partite serali”. Poi tutti liberi
Vanoli: “Stasera in ritiro, vi spiego. Per Braschi il difficile inizia ora”

© RIPRODUZIONE RISERVATA