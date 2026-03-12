Ritiro? Vanoli annuncia: “Sì, meglio dopo le partite serali”. Poi tutti liberi

Nel post partita di Fiorentina-Rakow, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico viola Paolo Vanoli, che si è concentrato sulla questione "ritiro". La squadra viola cerca di fare gruppo, seguendo le indicazioni dell'allenatore:
Adesso andiamo in ritiro tutti insieme perché lunedì ci aspetta una partita importante. Bisogna scegliere i tempi per il ritiro, io lo faccio spesso quando giochiamo la sera perché abbiamo un centro sportivo bellissimo e stare insieme aiuta a lavorare. Personalmente preferisco farlo il giorno dopo che il giorno prima, ma in generale stare insieme fa morale.
Squadra tutta insieme fino a domani, almeno fino al termine dell'allenamento in vista della trasferta di Cremona. Poi, come appreso direttamente da ACF, i giocatori saranno liberi di tornare a casa.
