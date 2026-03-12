Viola News
Ritiro? Vanoli annuncia: "Sì, meglio dopo le partite serali". Poi tutti liberi

Ritiro? Vanoli annuncia: “Sì, meglio dopo le partite serali”. Poi tutti liberi

Squadra insieme al Viola Park, lo annuncia Paolo Vanoli. Stasera tutti in ritiro, dopo l'allenamento di domani "liberi"
Nel post partita di Fiorentina-Rakow, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico viola Paolo Vanoli, che si è concentrato sulla questione "ritiro". La squadra viola cerca di fare gruppo, seguendo le indicazioni dell'allenatore:

Adesso andiamo in ritiro tutti insieme perché lunedì ci aspetta una partita importante. Bisogna scegliere i tempi per il ritiro, io lo faccio spesso quando giochiamo la sera perché abbiamo un centro sportivo bellissimo e stare insieme aiuta a lavorare. Personalmente preferisco farlo il giorno dopo che il giorno prima, ma in generale stare insieme fa morale.

Squadra tutta insieme fino a domani, almeno fino al termine dell'allenamento in vista della trasferta di Cremona. Poi, come appreso direttamente da ACF, i giocatori saranno liberi di tornare a casa.

