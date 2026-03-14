Nazione: “Gudmundsson è tornato? A Cremona servono lui e Moise Kean”

La Nazione su Albert Gudmundsson e Moise Kean

Redazione VN 14 marzo - 08:02

Il rigore segnato da Albert Gudmundsson al 93’ contro il Rakow non rappresentava solo un gol utile in vista del ritorno in Polonia, ma anche la speranza di una svolta personale nella sua stagione. Con una rincorsa intelligente e un tocco morbido che ha spiazzato il portiere, l’islandese ha trasformato il penalty, dando alla Fiorentina un piccolo vantaggio e riaccendendo le aspettative su di lui.

Ora l’attenzione si sposta sulla sfida di lunedì a Cremona, diventata simbolo della stagione viola e fondamentale nella lotta salvezza. Per questo Vanoli punterà sull’esperienza dei giocatori più importanti e sul talento dei suoi uomini offensivi. Gudmundsson dovrà dare continuità in campionato, nonostante il momento complicato vissuto dopo la partita,quando ha scoperto che la sua casa sulle colline di Firenze era stata svaligiata mentre lui era in ritiro.

Contro la Cremonese Gudmundsson dovrebbe tornare titolare sulla fascia sinistra, insieme a Moise Kean, atteso al rientro dopo aver saltato le gare con Parma e Rakow. Con Parisi a completare l’attacco, la Fiorentina si affiderà soprattutto alla qualità dei suoi due uomini più decisivi: Kean e Gudmundsson, che in stagione hanno già contribuito con gol e assist e che, quando si sono accesi, hanno spesso determinato il risultato delle partite. Ora serve che lo facciano ancora, in una gara decisiva. Lo scrive la Nazione.