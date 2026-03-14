Non solo Paolo Vanoli, anche Rino Gattuso guarda con attenzione la situazione che riguarda Moise Kean. A breve ci saranno i playoff Mondiali e l'attaccante della Fiorentina vuole esserci a tutti i costi. (RASSEGNA VN - KEAN, IL MILAN E L'INFORTUNIO)
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Contatto tra Moise Kean e Gattuso. Ecco cosa si sono detti”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Contatto tra Moise Kean e Gattuso. Ecco cosa si sono detti”
Ieri il contatto telefonico tra Moise Kean e il ct
Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino,il ct azzurro e Kean si sarebbero sentiti in questi giorni:
"Ancora non si vede la luce" confidava ieri chi lo conosce bene mentre da fuori osserva con grandissima attenzione anche il ct della nazionale Gattuso. A proposito. Il c.t. e Kean si sono sentiti e all’allenatore azzurro il bomber ha garantito che farà di tutto per rispondere alla convocazione in vista del primo spareggio mondiale. Un appuntamento al quale il giocatore tiene tantissimo, così come tiene alla salvezza della Fiorentina.
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