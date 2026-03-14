Il Corriere Fiorentino, dopo essersi soffermato sulle sue condizioni, ha analizzato il futuro di Moise Kean. Massimiliano Allegri lo ha chiesto ai suoi dirigenti per la prossima stagione, ma l'ex Juventus ha una clausola di 62 milioni.Tutto può succedere: (RASSEGNA VN - KEAN, IL MILAN E L'INFORTUNIO)
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Allegri ha chiesto Kean. Ma c’è un dettaglio sulla clausola da 62mln”
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CorFio: “Allegri ha chiesto Kean. Ma c’è un dettaglio sulla clausola da 62mln”
Il Milan pronto a fare carte false per Moise Kean
E così veniamo al futuro meno immediato. E se è vero che ogni discorso in tal senso è ovviamente prematuro qualche puntello lo si può comunque mettere. Il primo: Moise a Firenze sta benissimo e prova per il club viola una profonda riconoscenza. Il secondo: l’interesse del Milan è assolutamente vero e concreto. Allegri lo conosce bene, ha bisogno di una prima punta con determinate caratteristiche, e quello di Kean è il primo nome che ha fatto ai suoi dirigenti. Altro aspetto: non è assolutamente detto (anzi) che i 62 milioni della clausola valida dal 1 al 15 luglio siano trattabili. Perché basterebbe qualche gol decisivo nel finale di campionato, e magari un mondiale vissuto da protagonista, per far (ri)schizzare il suo valore verso l’alto. Per non parlare del possibile ingresso in scena di un top club dall’estero. Sintesi: tutto può succedere.
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