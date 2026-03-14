CorFio: “Kean preoccupa, sente ancora dolore”. Chi lo conosce: “Non si vede la luce”

Moise Kean potrebbe saltare la sfida di lunedì contro la Cremonese

Redazione VN 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 07:37)

La priorità per la squadra è la partita di lunedì, che sarà decisiva nella lotta per la salvezza. L’attenzione è tutta sulle condizioni di Kean, considerato il giocatore più importante della squadra. Tuttavia il suo infortunio alla tibia, causato da due colpi ricevuti nelle partite contro Jagiellonia e Udinese, continua a creare problemi e non mostra miglioramenti significativi nonostante siano passate già un paio di settimane. (RASSEGNA VN - KEAN, IL MILAN E L'INFORTUNIO)

Anche nell’ultimo allenamento Kean ha lavorato a parte perché il dolore persiste. Il gonfiore si è ridotto, ma la guarigione procede più lentamente del previsto. La settimana scorsa lo staff medico aveva sperato fino all’ultimo di poterlo portare almeno in panchina contro il Parma, ma dopo il test della domenica mattina ha dovuto rinunciare.

L’allenatore aveva dichiarato di valutare la situazione giorno per giorno con l’obiettivo di averlo disponibile contro la Cremonese, ma finora non ci sono segnali incoraggianti. La situazione resta quindi simile a quella di una settimana fa: si spera quotidianamente in un miglioramento del dolore che permetta il rientro in gruppo, ma al momento non ci sono certezze e, secondo chi gli è vicino, “ancora non si vede la luce”. Lo scrive il Corriere Fiorentino.