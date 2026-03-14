CorSport: “Nicolò Fagioli e quel soprannome datogli da Allegri alla Juventus”

Il Corriere dello sport su Nicolò Fagioli

Redazione VN 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 07:37)

Il ritorno a Cremona sarà speciale per Nicolò Fagioli, ma lunedì sera dovrà mettere da parte i sentimenti. L’obiettivo è aiutare la Fiorentina a ottenere un risultato positivo contro la Cremonese, mantenendo i grigiorossi dietro in classifica: un pareggio lascerebbe il distacco invariato a -1, mentre una vittoria viola lo porterebbe a -4, cambiando lo scenario della lotta salvezza. (RASSEGNA VN - KEAN, IL MILAN E L'INFORTUNIO)

Per Fagioli, Cremona rappresenta l’inizio della sua carriera. Nato a Piacenza, a pochi chilometri di distanza, indossò la maglia della Cremonese da giovane e poi di nuovo nella stagione 2021-22, dopo sei anni nelle giovanili della Juventus e il debutto in Serie A. In quell’annata collezionò 33 presenze, 3 gol e 7 assist, contribuendo alla promozione in Serie A della squadra allenata da Fabio Pecchia.

Dopo quella stagione la Juventus lo riportò a Torino: arrivarono la crescita con Allegri, la convocazione in Nazionale e poi la pausa forzata per la vicenda delle scommesse. Ripartito nel 2024, è approdato alla Fiorentina circa un anno fa e, dopo un periodo altalenante, è diventato centrale con Vanoli. Dal 14 dicembre, dopo la partita col Verona, è tornato il “Fagiolic” di cui parlava Allegri: regista, leader e decisivo anche nei gol, al punto da essere ormai indispensabile per la squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.