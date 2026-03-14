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Nazione sicura: “Kean sarà titolare a Cremona”. Il segnale è arrivato da Piccoli

Nazione sicura: “Kean sarà titolare a Cremona”. Il segnale è arrivato da Piccoli - immagine 1
La Nazione non ha dubbi sulla presenza dal primo minuto di Moise Kean
Redazione VN

Arrivano versione contrastanti sulle condizioni di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina sta facendo di tutto per recuperare in vista della sfida di lunedì contro la Cremonese. (RASSEGNA VN - KEAN, IL MILAN E L'INFORTUNIO)

Se per il Corriere Fiorentino la sua presenza è in forte dubbio, la Nazione invece è certa dell'impegno dal primo minuto dell'ex Juventus. Il motivo? Riguarda Roberto Piccoli:

Lunedi sera Gudmundsson tornerà titolare, largo a sinistra, dove prima dell'infortunio aveva dimostrato di essere a proprio agio. Con lui ci sarà Moise Kean, atteso al ritorno dopo aver saltato le sfide con Parma e Rakow. Il segnale lo si è avuto anche dagli oltre ottanta minuti giocati da Piccoli giovedì. Se Vanoli non avesse avuto le giuste rassicurazioni sulle condizioni del centravanti della nazionale, avrebbe tolto l'ex Cagliari molto prima.

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