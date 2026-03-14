Arrivano versione contrastanti sulle condizioni di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina sta facendo di tutto per recuperare in vista della sfida di lunedì contro la Cremonese. (RASSEGNA VN - KEAN, IL MILAN E L'INFORTUNIO)
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La Nazione
Nazione sicura: “Kean sarà titolare a Cremona”. Il segnale è arrivato da Piccoli
La Nazione non ha dubbi sulla presenza dal primo minuto di Moise Kean
Se per il Corriere Fiorentino la sua presenza è in forte dubbio, la Nazione invece è certa dell'impegno dal primo minuto dell'ex Juventus. Il motivo? Riguarda Roberto Piccoli:
Lunedi sera Gudmundsson tornerà titolare, largo a sinistra, dove prima dell'infortunio aveva dimostrato di essere a proprio agio. Con lui ci sarà Moise Kean, atteso al ritorno dopo aver saltato le sfide con Parma e Rakow. Il segnale lo si è avuto anche dagli oltre ottanta minuti giocati da Piccoli giovedì. Se Vanoli non avesse avuto le giuste rassicurazioni sulle condizioni del centravanti della nazionale, avrebbe tolto l'ex Cagliari molto prima.
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