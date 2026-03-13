David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno e storica voce viola, ha espresso il suo pensiero sul momento della squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta su Piccoli: “Ieri ha fatto una cosa strepitosa. Chi lo critica è in malafede”
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Guetta su Piccoli: “Ieri ha fatto una cosa strepitosa. Chi lo critica è in malafede”
"Gudmundsson? Ieri sembrava un elemento estraneo alla squadra"
Solomon importante, ma non dobbiamo esagerare. Non è il Kean che dello scorso anno, sennò ora che torna bisogna aspettarci chissà che cosa. Gudmundsson? Ieri sembrava un elemento estraneo alla squadra. La squadra ha vinto e va bene. Piccoli? Tutti ce l'hanno con lui. Non si può criticare perché ha preso una traversa, perché prima ha fatto una cosa strepitosa. Guardate come ha recuperato palla. Chi lo critica adesso è in mala fede. Ndour? Ha fatto un grande gol, se l'avesse fatto Bernardeschi se ne starebbe parlando ancora. La buona notizia dopo ieri? Che non si è rotto nessuno.
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