Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato la prestazione della squadra di Paolo Vanoli in Conference League ma non solo. Ecco le sue parole al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno:
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Amoruso su Comuzzo: “Non impara mai dagli errori. Deve fare come Ranieri”
Le parole dell'ex difensore viola
Comuzzo? Purtroppo è brutto dover commentare i suoi errori. Sono convinto che ce la metta tutta, ma non impara dagli errori. E questa cosa non va bene. Il gol di ieri era cosi facile da evitare. Si deve scuotere di dosso quell'innocenza da ragazzino. Deve giocare più sporco e rendersi utile. Guardate Ranieri, sembra un giocatore completamento diverso. La gara di ieri? Dal punto di vista tecnico è una "vittorina", Rakow squadra di Serie C. La Fiorentina aveva in campo con le riserve, ma per come è arrivata è stata una vittoria importante. Non hai mai mollato.
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