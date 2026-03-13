Daniele "Lele" Adani è intervenuto al Pranzo con Il Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Paolo Vanoli:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Adani: “Vanoli deve pensare solo al campionato. Conta quello adesso”
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Adani: “Vanoli deve pensare solo al campionato. Conta quello adesso”
"Vanoli, lo sa, deve pensare al campionato. Conta solo quello adesso. I tifosi viola? Hanno capito la situazione"
La Conference? La Fiorentina deve ancora tirarsi fuori da lì sotto e lotterà fino alla fine. Non mettiamo insieme campionato con l'Europa. La Conference è la competizione delle settime. Vanoli, lo sa, deve pensare al campionato. Conta solo quello adesso. I tifosi viola? Hanno capito la situazione. La Fiorentina non è dei calciatori e dei presidenti, ma del popolo viola. Quando si muove sposta gli equilibri.
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