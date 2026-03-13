Ennio Pellegrini, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra allenata da Paolo Vanoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pellegrini come Batistusta: “Non sappiamo a chi chiedere per venire al Franchi”
news viola
Pellegrini come Batistusta: “Non sappiamo a chi chiedere per venire al Franchi”
L'ex giocatore viola polemico con la società viola
Purtroppo la Fiorentina non si ricorda dei suoi vecchi giocatori. E' da tanto tempo che non vengo al Franchi, adesso è complicato. Prima ti davano il tesserino per entrare allo stadio ed era giusto, perché noi abbiamo fatto qualcosa per questa squadra. Adesso non sappiamo a chi chiedere per venire al Franchi? Se la Fiorentina si salva? Ma spero di sì! Lo spero per la città e per Firenze. I problemi sono tanti, ma la squadra c'è.
© RIPRODUZIONE RISERVATA