Pellegrini come Batistusta: “Non sappiamo a chi chiedere per venire al Franchi”

L'ex giocatore viola polemico con la società viola
Redazione VN

Ennio Pellegrini, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla squadra allenata da Paolo Vanoli: 

Purtroppo la Fiorentina non si ricorda dei suoi vecchi giocatori. E' da tanto tempo che non vengo al Franchi, adesso è complicato. Prima ti davano il tesserino per entrare allo stadio ed era giusto, perché noi abbiamo fatto qualcosa per questa squadra. Adesso non sappiamo a chi chiedere per venire al Franchi? Se la Fiorentina si salva? Ma spero di sì! Lo spero per la città e per Firenze. I problemi sono tanti, ma la squadra c'è.

