David Guetta, dopo aver difeso Roberto Piccoli, ha parlato del valore della Conference League e della stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole al "Pranzo con Il Pentasport" di Radio Bruno:
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“Conference competizione di Serie C! Vittoria finale? La stagione rimane disastrosa”
Il commento del direttore del Pentasport
La Conference è una competizione di Serie C. Anche se la Fiorentina dovesse vincerla, la stagione rimane disastrosa. Solo per tutto quello che dirigenza, allenatore e giocatori stanno facendo passare ai tifosi. Non prendiamoci in giro, è da agosto che è un'agonia. La Coppa Italia è superiore alla Conference League. Ma poi scusate, allora Vincenzo Italiano? Criticato per aver perso 3 finali? Non scherziamo.
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