Galli duro: “Fiorentina inaffidabile. E sento troppe parole”

"Firmerei per ottenere la salvezza e arrivare in finale di Conference. Fosse sicuro… la mia preoccupazione è mantenere la Serie A. Il rischio di retrocedere c’è. Se la salvezza fosse certa, anche all’ultima giornata, allora mi interesserebbe provare a vincere la Conference. Io vedo ancora una Fiorentina che mostra timore. Di segnali positivi per stare completamente tranquillo non ne ho. Se guardo le squadre nella parte bassa della classifica di Serie A, sono tutte inferiori tecnicamente alla Fiorentina. Il problema è che la squadra viola si è dimostrata spesso inaffidabile quest’anno. Sento tante parole, anche in conferenza stampa."