L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio dove ha detto la sua sul momento dei viola:
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Galli duro: “Fiorentina inaffidabile. E sento troppe parole”
"Firmerei per ottenere la salvezza e arrivare in finale di Conference. Fosse sicuro… la mia preoccupazione è mantenere la Serie A. Il rischio di retrocedere c’è. Se la salvezza fosse certa, anche all’ultima giornata, allora mi interesserebbe provare a vincere la Conference. Io vedo ancora una Fiorentina che mostra timore. Di segnali positivi per stare completamente tranquillo non ne ho. Se guardo le squadre nella parte bassa della classifica di Serie A, sono tutte inferiori tecnicamente alla Fiorentina. Il problema è che la squadra viola si è dimostrata spesso inaffidabile quest’anno. Sento tante parole, anche in conferenza stampa."
Braschi
"Io esordii contro la Juventus, a Torino. Si perdeva 3-1, eravamo ultimi, e Mazzone mi fa: ‘ragazzo, spogliati, tocca a te’. Perdemmo 5-1. Almeno Braschi è entrato e la Fiorentina ha vinto quella partita. Non vedevo l’ora di esordire. All’epoca si pensava solo al calcio. Esordire, giocare, davanti a quella gente allo stadio, tanta gente, era casa mia. Era il mio habitat, come entrare nel salotto di casa"
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