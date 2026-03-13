Furto in casa Gudmundsson: appello sui social e ricompensa

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, il calciatore ha spiegato che la casa è stata svaligiata e che diversi oggetti di valore sono stati portati via. Tra questi, ha sottolineato, anche effetti personali particolarmente importanti. Nel messaggio condiviso con i suoi follower, Gudmundsson ha rivolto un appello a chiunque possa avere informazioni utili: chi fosse a conoscenza di dettagli sui responsabili è invitato a contattare direttamente lui oppure le forze dell’ordine. Il giocatore ha inoltre fatto sapere che sarà offerta una ricompensa per eventuali informazioni che possano portare al recupero degli oggetti rubati. Un episodio spiacevole che ha colpito il calciatore viola, attualmente impegnato con la squadra nella stagione sportiva. Il messaggio: