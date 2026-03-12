Viola News
Debutto assoluto per Braschi. Per il 2006 lacrime e abbracci a fine gara

Al minuto 82 di Fiorentina-Rakow debutta con la maglia della Fiorentina Riccardo Braschi
Redazione VN

Esordio assoluto con la prima squadra viola per Riccardo Braschi. Dopo una stagione da 15 gol con la maglia della Primavera, il classe 2006 debutta tra i grandi al minuto 82 di Fiorentina-Rakow. Non ancora ventenne, Vanoli lo ha inserito nel finale della gara di Conference League con i polacchi al posto di Piccoli per prendere posto al centro dell'attacco. Al fischio finale, abbracciato da tutti i compagni, il numero 61 è scoppiato in lacrime e salutato verso la tribuna.

