Debutto assoluto per Braschi. Per il 2006 lacrime e abbracci a fine gara

Esordio assoluto con la prima squadra viola per Riccardo Braschi. Dopo una stagione da 15 gol con la maglia della Primavera, il classe 2006 debutta tra i grandi al minuto 82 di Fiorentina-Rakow. Non ancora ventenne, Vanoli lo ha inserito nel finale della gara di Conference League con i polacchi al posto di Piccoli per prendere posto al centro dell'attacco. Al fischio finale, abbracciato da tutti i compagni, il numero 61 è scoppiato in lacrime e salutato verso la tribuna.