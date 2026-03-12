Fiorentina-Rakow, i numeri del Franchi: gli ottavi europei non scaldano Firenze

Dopo il pareggio deludente contro il Parma in campionato, la Fiorentina ritrova la Conference League per la sfida d'andata degli ottavi di finale. Ancora una volta come successo già con lo Jagiellonia, i tifosi della Fiorentina non si scaldano troppo per la gara contro il Rakow, altra squadra polacca sul percorso europeo dei viola. Per la partita, infatti, sono stati staccati 7.852 tagliandi, per un incasso lordo complessivo di 136.938,00 euro.
