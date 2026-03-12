Ma quando tornano Solomon e Kean? Condizione, recupero e gara di rientro

Il caso più delicato riguarda Manor Solomon , uscito malconcio dalla gara di ritorno contro lo Jagiellonia. Gli esami hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra . Lo staff medico viola punta a riaverlo a disposizione per la sfida contro l’Inter del 22 marzo, ma in alternativa il rientro potrebbe slittare alla partita contro l’Hellas Verona in programma dopo la sosta, il 4 aprile.

Situazione da monitorare anche per Moise Kean, alle prese con un problema alla tibia percepito nella sfida contro l’Udinese Calcio. L’attaccante oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo al Viola Park e lo staff sta provando a fare di tutto per recuperarlo in tempo per la delicata trasferta di lunedì contro la Cremonese. La sensazione è che per Kean si tenterà il tutto per tutto: la sua presenza potrebbe rivelarsi fondamentale in uno scontro diretto chiave nella corsa salvezza dei viola.