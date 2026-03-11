Italia, Verratti ko ma Gattuso snobba Fagioli. Il ct vira su un giocatore della Roma

Non c'è spazio per Fagioli: dopo il forfait di Verratti, Gattuso promuove Pisilli della Roma nelle gerarchie azzurre

Redazione VN 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 19:40)

Il countdown per i playoff mondiali dell'Italia (sfida all'Irlanda del Nord il 26 marzo) inizia nel peggiore dei modi per il CT Gennaro Gattuso. Mentre la Nazionale si prepara a radunarsi a Coverciano il prossimo 23 marzo, l'infermeria azzurra continua a riempirsi, costringendo il tecnico a rivedere i piani per la cabina di regia.

Il nome più chiacchierato era quello di Marco Verratti. Gattuso voleva riportare l'ex regista del PSG in Nazionale per affidargli le chiavi del centrocampo e la leadership del gruppo in vista del playoff Mondiale. Tuttavia, il centrocampista dell'Al Duhail è costretto alla resa: un dolore persistente al ginocchio, che lo tormenta da metà gennaio, non accenna a sparire. Nonostante il tentativo di recupero estremo, Verratti non potrà rispondere alla chiamata.

Torna di moda Fagioli? — In questo scenario, come riportato da Repubblica.it, emerge un dato chiaro sulle preferenze del tecnico: Nicolò Pisilli ha scalato le posizioni, lasciando ancora lontano dalle gerarchie azzurre Nicolò Fagioli.

Con l’uscita di scena di Verratti, Gattuso avrebbe deciso di non affidarsi all'usato sicuro o ai nomi che nelle ultime settimane sembravano in ascesa, come quello del centrocampista viola Nicolò Fagioli. Nonostante se ne fosse parlato come possibile innesto per i playoff di marzo, l'ex bianconero è scivolato indietro nelle gerarchie.

Al suo posto, il CT è pronto a premiare la crescita di Nicolò Pisilli. Il talento della Roma è considerato l'uomo giusto per dare dinamismo e freschezza, caratteristiche fondamentali per Gattuso in vista della battaglia contro l'Irlanda del Nord. Una bocciatura silenziosa, dunque, per Fagioli, che vede allontanarsi la possibilità di essere protagonista a Coverciano.