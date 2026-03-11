Il countdown per i playoff mondiali dell'Italia (sfida all'Irlanda del Nord il 26 marzo) inizia nel peggiore dei modi per il CT Gennaro Gattuso. Mentre la Nazionale si prepara a radunarsi a Coverciano il prossimo 23 marzo, l'infermeria azzurra continua a riempirsi, costringendo il tecnico a rivedere i piani per la cabina di regia.
news viola
Italia, Verratti ko ma Gattuso snobba Fagioli. Il ct vira su un giocatore della Roma
Il nome più chiacchierato era quello di Marco Verratti. Gattuso voleva riportare l'ex regista del PSG in Nazionale per affidargli le chiavi del centrocampo e la leadership del gruppo in vista del playoff Mondiale. Tuttavia, il centrocampista dell'Al Duhail è costretto alla resa: un dolore persistente al ginocchio, che lo tormenta da metà gennaio, non accenna a sparire. Nonostante il tentativo di recupero estremo, Verratti non potrà rispondere alla chiamata.
Torna di moda Fagioli?—
In questo scenario, come riportato da Repubblica.it, emerge un dato chiaro sulle preferenze del tecnico: Nicolò Pisilli ha scalato le posizioni, lasciando ancora lontano dalle gerarchie azzurre Nicolò Fagioli.
Con l’uscita di scena di Verratti, Gattuso avrebbe deciso di non affidarsi all'usato sicuro o ai nomi che nelle ultime settimane sembravano in ascesa, come quello del centrocampista viola Nicolò Fagioli. Nonostante se ne fosse parlato come possibile innesto per i playoff di marzo, l'ex bianconero è scivolato indietro nelle gerarchie.
Al suo posto, il CT è pronto a premiare la crescita di Nicolò Pisilli. Il talento della Roma è considerato l'uomo giusto per dare dinamismo e freschezza, caratteristiche fondamentali per Gattuso in vista della battaglia contro l'Irlanda del Nord. Una bocciatura silenziosa, dunque, per Fagioli, che vede allontanarsi la possibilità di essere protagonista a Coverciano.
