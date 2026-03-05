Rino Gattuso non convocherà Nicolò Fagioli per il playoff dei Mondiali, questo è quello che riporta Tuttosport quest'oggi. Il centrocampista della Fiorentina non risulta nella lista dei pre-convocati azzurri. Al suo posto verrà chiamato Marco Verratti:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati mondiali Gattuso e i pre-convocati dell’Italia: la sua decisione su Nicolò Fagioli
altri campionati
Gattuso e i pre-convocati dell’Italia: la sua decisione su Nicolò Fagioli
Fagioli rimane a Firenze
Per conquistare il Mondiale, Rino Gattuso affiderà le chiavi del centrocampo a Marco Verratti. Al centrocampista, oggi all’Al-Duhail, è già stata recapitata la pre-convocazione dalla Federcalcio che fa da antipasto alla chiamata in azzurro, scontata dopo che il campione d’Europa ha risposto con entusiasmo alla proposta arrivata dal ct. Il 26 marzo a Bergamo, 1.012 giorni dopo l’ultima volta (18 giugno 2023, nella gara per il terzo posto in Nations League vinta 3-2 sull’Olanda), ricomincerà così la sua parabola in Nazionale. Considerato che Barella e Tonali sono due pilastri del nostro centrocampo, tutto fa pensare che Verratti possa agire da regista “alla Modric” alternandosi con Locatelli, che è cresciuto tantissimo con Spalletti alla Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA