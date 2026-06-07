In attesa di scoprire la seconda finalista per i Mondiali 2026, arriva un'ulteriore novità da parte della FIFA in vista dell'appuntamento al MetLife Stadium. Infatti, dopo l'allargamento del torneo a…
Mondiali
Mondiali, la Spagna piega la Francia e vola in finale
La Spagna batte 2-0 la Francia con una prova di forza impressionante, staccando il biglietto per la finalissima della Coppa del Mondo 2026 in programma il 19 luglio a New York. Per i ragazzi di de la…
Infantino: "Valuteremo un Mondiale a 64 squadre. Bisogna pensare al mondo intero"
Il Mondiale a 48 squadre deve ancora giungere al termine e già si guarda oltre. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in un'intervista a Bluewin, ha confermato l'ipotesi di un ampliamento a 64…
Inghilterra, Bellingham contro Tuchel: "Non sa cosa vuol dire affrontare Haaland"
Nonostante l'accesso in semifinale, in casa Inghilterra è scoppiata la polemica tra Jude Bellingham, autore della doppietta decisiva, e il ct Thomas Tuchel. Al termine della gara contro la Norvegia,…
Il mondo del calcio è colpito da una tragica notizia. Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale del Sudafrica, è morto all’età di 25 anni. Il giocatore aveva recentemente…
Follia razzista contro Mbappé: senatrice paraguaiana shock, la risposta del francese
L'eco del tesissimo ottavo di finale del Mondiale 2026 tra Francia e Paraguay, deciso da un calcio di rigore di Kylian Mbappé, non si spegne ma si sposta drammaticamente sul piano politico e sociale.
Un caso senza precedenti sta scuotendo dalle fondamenta la credibilità della Coppa del Mondo e l'intera governance del calcio internazionale. Al centro della tempesta c'è l'attaccante degli Stati…
Congo, l'addetto stampa annuncia il lutto in conferenza: la reazione del ct
La Repubblica Democratica del Congo ha sfiorato l'impresa, arrivando a un passo dall'eliminare l'Inghilterra dal Mondiale. La formazione di Sébastien Desabre ha messo in difficoltà gli inglesi,…
Mondiali: Martinelli salva Ancelotti, Brasile agli ottavi
Il match Brasile-Giappone, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si è concluso con una vittoria in rimonta per 2-1 a favor della Seleção guidata da Ancelotti. I nipponici sbloccano il…
Il Mondiale di Pongracic: adesso c'è Ronaldo, ma il tabellone è da incubo
La Croazia di Zlatko Dalic e Marin Pongracic anche in quest Mondiale sta facendo un'ottima figura. Dopo il 4-2 incassato dall'Inghilterra alla prima, i biancorossi non si sono scomposti, ed hanno…
I Mondiali giorno per giorno: gli appuntamenti in tv
Con l'inizio dei Mondiali vi offriamo il palinsesto televisivo dei prossimi tre giorni. A trasmettere gli incontri saranno DAZN (rassegna completa) e RAI 1 in chiaro per una selezione dei match più…
La Croazia di Marin Pongracic ha battuto il Ghana nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il centrale difensivo è l'unico calciatore della rosa viola presente alla rassegna iridata…
Mondiali: Dembelé strapazza la Norvegia, il Senegal vince e spera
Giornata di verdetti e valanghe di gol, con Francia e Senegal grandi protagoniste dei rispettivi match grazie a due prestazioni offensive travolgenti. La Francia cala il poker contro la Norvegia e…
Room, eroe di Curaçao: "Vissuto qualcosa di simile ad Astori, è morta parte di me"
Il ricordo di Davide Astori torna a emergere, ancora una volta, come punto di riferimento emotivo nel mondo del calcio. A riportarlo in superficie è il portiere della Nazionale di Curaçao, Eloy Room:…
Mondiali, completo il Gruppo B: ok Svizzera e Canada, la Bosnia spera nel ripescaggio
Arrivata al termine del girone con 4 punti, gli stessi del Canada, ma con una differenza reti peggiore, la Bosnia di Dzeko confida nel ripescaggio
Mondiali, Ronaldo scrive la storia e guida la goleada del Portogallo
Il Portogallo riscatta prontamente il passo falso del debutto e travolge con un perentorio 5-0 l'Uzbekistan nella seconda giornata del Gruppo K della Coppa del Mondo. I lusitani partono subito forte e…
Conceicao fa infuriare il Portogallo: "Non siamo obbligati a passare la palla a CR7"
L'esterno della Juventus e del Portogallo, Francisco Conceicao, è entrato nell'occhio del ciclone per delle dichiarazioni rilasciate durante il ritiro. In vista della sfida contro l'Uzbekistan, il…
Mondiali, prima vittoria per la Spagna. Belgio ancora non ci siamo: stop con l'Iran
La Spagna sorride, il Belgio fermato ancora sul pari: le due big europee in campo al Mondiale vivono emozioni differenti
Almirón, rosso storico al Mondiale: espulso per aver coperto il labiale
Miguel Almirón è entrato nella storia del calcio mondiale per un episodio destinato a far discutere. Al 48’ di Turchia-Paraguay, con i sudamericani avanti grazie al gol di Galarza, l’arbitro…
Turchia fuori dai Mondiali. Montella: "65 tiri e zero gol, mai successo in 35 anni"
È stata di breve durata l'esperienza di Vincenzo Montella al Mondiale con la Turchia. Dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay, infatti, la Turchia è fuori dai Mondiali e attende solo di giocare…
Tripletta David: il record che evoca il mito di Batistuta a Francia '98
Il calcio moderno vive di numeri, record infranti e nuove stelle che si prendono la scena internazionale, ma ci sono storie che, per essere raccontate fino in fondo, hanno bisogno di guardare…
Mondiali, gol e spettacolo tra Inghilterra e Croazia. Pongracic resta in panchina
Spettacolare esordio per l'Inghilterra ai Mondiali 2026. Al Dallas Stadium di Arlington, i Tre Leoni si aggiudicano il big match della prima giornata del Gruppo L battendo la Croazia per 4-2 al…
Mondiali, il Portogallo inciampa all'esordio: la RD Congo strappa il pari
Sorpresa a Houston nella prima giornata del Gruppo K dei Mondiali 2026. Il Portogallo non va oltre l'1-1 contro una solidissima Repubblica Democratica del Congo, capace di resistere all'80% di…
Mondiali 2026: Mbappé leader della Francia, Senegal ko
Esordio vincente ma con brivido per la Francia ai Mondiali 2026. Al MetLife Stadium di East Rutherford, i Bleus superano il Senegal per 3-1 nella prima giornata del Gruppo I, sbloccando nella ripresa…
Mondiale, vietata la lingua spagnola in sala stampa: spiegato il motivo
Il divieto di porre domande in spagnolo durante alcune conferenze stampa ai Mondiali ha generato polemiche dopo vari episodi che hanno coinvolto giocatori come Frenkie de Jong, Achraf Hakimi e…
Mondiali, ecco il primo pareggio: 1-1 tra Canada e Bosnia. L'ex Dzeko in panchina
Arriva il primo pari di questi Mondiali: a confezionarlo sono i padroni di casa del Canada e la Bosnia di Dzeko
La Figc risponde piccata ad Infantino: "Battuta infelice, porti rispetto all'Italia"
Nella giornata di venerdì le parole del presidente Fifa avevano colpito e pure stupito. Ma la Figc risponde a tono
Mondiali, il Messico vince la gara inaugurale contro il Sudafrica
Il sipario si è alzato ufficialmente sulla Coppa del Mondo FIFA 2026. Lo storico stadio Azteca di Città del Messico ha fatto da cornice al debutto, confermandosi per la terza volta nella storia il…
Infantino: "Espulsione Artan? Non siamo i re del mondo, a volte meglio rilassarsi"
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Mondiale, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato la vicenda di Omar Artan, arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti nonostante…
Wesley ko, salta il Mondiale: Ancelotti chiama il sostituto dalla Serie A
Tegola pesante per la Roma e per la Nazionale brasiliana. Wesley è costretto a rinunciare ai Mondiali a causa dell'infortunio rimediato durante l'amichevole disputata contro l'Egitto. I controlli…