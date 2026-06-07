Viola News

Mondiali

President Lula Da Silva Receives FIFA Trophy Tour at Planalto Palace

Mondiali, la Spagna piega la Francia e vola in finale

R. VN

La Spagna batte 2-0 la Francia con una prova di forza impressionante, staccando il biglietto per la finalissima della Coppa del Mondo 2026 in programma il 19 luglio a New York. Per i ragazzi di de la…

Brazil v Senegal - International Friendly

Mondiali: Martinelli salva Ancelotti, Brasile agli ottavi

R. VN

Il match Brasile-Giappone, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si è concluso con una vittoria in rimonta per 2-1 a favor della Seleção guidata da Ancelotti. I nipponici sbloccano il…

President Lula Da Silva Receives FIFA Trophy Tour at Planalto Palace

I Mondiali giorno per giorno: gli appuntamenti in tv

R. VN

Con l'inizio dei Mondiali vi offriamo il palinsesto televisivo dei prossimi tre giorni. A trasmettere gli incontri saranno DAZN (rassegna completa) e RAI 1 in chiaro per una selezione dei match più…

Kylian Mbappe

Mondiali 2026: Mbappé leader della Francia, Senegal ko

R. VN

Esordio vincente ma con brivido per la Francia ai Mondiali 2026. Al MetLife Stadium di East Rutherford, i Bleus superano il Senegal per 3-1 nella prima giornata del Gruppo I, sbloccando nella ripresa…