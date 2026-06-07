Tragedia in Sudafrica: morto a 25 anni Jayden Adams, aveva giocato il Mondiale R. VN Redazione VN 11 luglio - 16:15 11 luglio

Il mondo del calcio è colpito da una tragica notizia. Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale del Sudafrica, è morto all’età di 25 anni. Il giocatore aveva recentemente…