Room, eroe di Curaçao: “Vissuto qualcosa di simile ad Astori, è morta parte di me”

Eloy Room ricorda Jairzinho Pieter: “Non era solo un compagno, ma un fratello. Con lui è morta una parte di me”.

Il ricordo di Davide Astori torna a emergere, ancora una volta, come punto di riferimento emotivo nel mondo del calcio. A riportarlo in superficie è il portiere della Nazionale di Curaçao, Eloy Room : dopo una prestazione record nella storia dei Mondiali nello 0-0 contro l'Ecuador valso il primo punto in assoluto per l'Onda Blu, nel raccontare la scomparsa del compagno Jairzinho Pieter ha tracciato un parallelo diretto con il capitano della Fiorentina.

Parlando alla Gazzetta dello Sport, Room ha infatti ricordato Pieter, che era il portiere di Curaçao prima di lui, affiancandolo alla tragedia che ha colpito la Fiorentina e il calcio italiano con la morte di Davide Astori, sottolineando quanto quel dolore sia rimasto indelebile.