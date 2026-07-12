Il Mondiale a 48 squadre deve ancora giungere al termine e già si guarda oltre. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in un'intervista a Bluewin, ha confermato l'ipotesi di un ampliamento a 64 nazionali. Una decisione che sarà valutata dagli organi competenti della federazione internazionale.
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Infantino: “Valuteremo un Mondiale a 64 squadre. Bisogna pensare al mondo intero”
Le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, in merito alla possibilità di ampliare il Mondiale a 64 squadre
Le parole di Infantino:
Quando si organizza un Mondiale bisogna pensare al mondo intero, non soltanto all'Europa e al Sud America. Ogni nazione deve poter sognare di partecipare. Se non diamo questa possibilità ai Paesi più piccoli, rischiamo di frenarne la crescita. Il Mondiale a 48 squadre è stato un enorme successo.
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