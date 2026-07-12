Inghilterra, Bellingham contro Tuchel: “Non sa cosa vuol dire affrontare Haaland”

Duro botta e risposta tra Jude Bellingham e Thomas Tuchel al termine della sfida tra Inghilterra e Norvegia

Redazione VN 12 luglio - 16:27

Nonostante l'accesso in semifinale, in casa Inghilterra è scoppiata la polemica tra Jude Bellingham, autore della doppietta decisiva, e il ct Thomas Tuchel. Al termine della gara contro la Norvegia, il tecnico tedesco, si è espresso così in merito alla prestazione dei suoi:

Oggi siamo stati fortunati. Il modo in cui abbiamo giocato è stato sciatto, abbiamo commesso molti errori tecnici. Questo non ha nulla a che fare con la mentalità. Dobbiamo fare meglio.

Bellingham non si è trovato d'accordo con quanto detto da Tuchel e la risposta non si è fatta attendere:

Non penso sia così, forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth e altri. Non si vince ogni partita facendo girare la palla, facendo mille passaggi. A volte devi solo vincere sporco.