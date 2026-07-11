Tragedia in Sudafrica: morto a 25 anni Jayden Adams, aveva giocato il Mondiale

È morto a 25 anni Jayden Adams, centrocampista della nazionale e del Mamelodi Sundowns. Il giocatore aveva partecipato al Mondiale

Redazione VN 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 16:27)

Il mondo del calcio è colpito da una tragica notizia. Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale del Sudafrica, è morto all’età di 25 anni. Il giocatore aveva recentemente vestito la maglia dei Bafana Bafana alla Coppa del Mondo.

La notizia della scomparsa è stata confermata dai rappresentanti del calciatore, il Mamelodi Sundowns, contattato sulla vicenda, ha preferito non rilasciare conferme ufficiali, chiedendo rispetto e riservatezza per la famiglia in questo momento di dolore.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, la morte sarebbe legata a un gesto volontario dopo un periodo di difficoltà personali. Una versione sulla quale la famiglia ha chiesto massima discrezione.

Adams aveva costruito la propria carriera passo dopo passo. Emergendo prima come promessa dello Stellenbosch FC, per poi di conquistare spazio nel Mamelodi Sundowns e nella nazionale sudafricana.

La redazione di Violanews.com esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Jayden Adams e a tutte le persone a lui vicine per la tragica scomparsa del giovane centrocampista sudafricano.