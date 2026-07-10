Mondiali, redenzione Mbappé: rigore sbagliato, poi segna. Francia in semifinale

La Francia è la prima finalista del Mondiale nordamericano 2026. Dopo un primo tempo caratterizzato dal rigore sbagliato da Mbappé, la traversa di Digne, i miracoli di Bono e un piano gara totalmente difensivo del Marocco, nella ripresa la nazionale nordafricana crolla sotto i colpi dei talenti dei bleus.

Il copione non cambia, con i Leoni dell'Atlante in pieno contenimento, ma senza il piglio giusto in fase offensiva. E a sbloccare la gara al 60° è un destro a giro bellissimo proprio di Mbappé, che aggancia Messi a quota 8 gol nella competizione. Pochi minuti e Dembelé raddoppia in ripartenza, sfruttando l'indecisione di Bono. Dopo le semifinali di quattro anni fa, il Marocco stavolta si ferma ai quarti. La Francia di Deschamps invece vince 2-0 e resta una delle candidate più accreditate alla vittoria della Coppa del Mondo.