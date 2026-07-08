Fiorentina-Gubbio, al via la vendita dei biglietti: prezzi, date e modalità

È partita la vendita dei biglietti per l'amichevole tra Fiorentina e Gubbio, in programma martedì 22 luglio alle ore 19 allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli. I tagliandi saranno acquistabili fino all'inizio della gara, con una prima fase riservata ai possessori della InViola Premium Card.