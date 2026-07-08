È partita la vendita dei biglietti per l'amichevole tra Fiorentina e Gubbio, in programma martedì 22 luglio alle ore 19 allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli. I tagliandi saranno acquistabili fino all'inizio della gara, con una prima fase riservata ai possessori della InViola Premium Card.
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Fiorentina-Gubbio, al via la vendita dei biglietti: prezzi, date e modalità
La prima fase di vendita, iniziata alle ore 15 di lunedì 6 luglio, terminerà alle 11.59 di venerdì 10 luglio. Per acquistare i biglietti, fatta eccezione per la tariffa Under 14, sarà necessario inserire il numero di una InViola Premium Card all'inizio della procedura. Ogni tessera consentirà l'acquisto di un massimo di quattro biglietti per singola transazione. I residenti nella provincia di Firenze e i cittadini residenti all'estero potranno invece acquistare i tagliandi direttamente al Fiorentina Point senza l'obbligo di utilizzare la tessera.
La vendita libera scatterà invece dalle 12 di venerdì 10 luglio e proseguirà fino al calcio d'inizio della partita. Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto intero costa 10 euro, mentre la tariffa Under 14 è di 5 euro. Prevista anche una tariffa Under 6 a 2 euro, mentre gli Under 4 entreranno gratuitamente, ma esclusivamente acquistando il titolo presso il Fiorentina Point o alla biglietteria del Viola Park, previa disponibilità.
Sul fronte della viabilità, sarà possibile lasciare l'auto nel parcheggio scambiatore della tramvia, con accesso adiacente al Viola Park. In caso di esaurimento dei posti disponibili, verrà aperto anche il Viola Parking, con ingresso da via della Nave a Rovezzano 78.
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