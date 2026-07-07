Arbitri, Orsato è il nuovo designatore: “Lavoreremo per migliorare”

Daniele Orsato è stato ufficialmente nominato nuovo designatore della Can A e B con un mandato biennale. La decisione è stata presa dal neo direttore tecnico Domenico Messina insieme al Comitato Nazionale e sancita in FIGC alla presenza del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, il quale ha sottolineato l'importanza dell'indipendenza e della credibilità del settore. Orsato, 50 anni e una carriera monumentale con 290 gare dirette in Serie A, subentra a Gianluca Rocchi (e al reggente Dino Tommasi) dopo aver guidato la Can C nella scorsa stagione insieme ai fidati collaboratori Carboni e Giallatini, che lo seguiranno anche in questa nuova avventura. Orsato ha parlato a margine della nomina: