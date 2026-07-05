Guelfi Firenze-Panthers Parma 53-43. Viola ancora campioni d’Italia!

Grazie al netto successo ottenuto sui Panthers Parma per 46-28 i Guelfi Firenze hanno conquistato sul terreno dello stadio "Mazza" di Ferrara il loro terzo titolo nazionale. La gara è rimasta su un livello di sostanziale equilibrio fino agli ultimi secondi del terzo quarto quando, sul 28-27 per i ducali, Mibelli realizzava il touch down che portava i viola sul 33-28 all'inizio dell'ultimo quarto di gioco. Negli ultimi 12 minuti sono saliti in cattedra i Guelfi, reduci, ricordiamolo, da 9 vittorie nelle 9 gare disputate in questa stagione di IFL, che hanno infilato i 20 punti con cui il punteggio finale è lievitato fino a 53. La gioia dei centinaia tifosi viola, giunti da Firenze, è esplosa fragorosa al termine della gara che ha permesso ai viola di tenere ben cucito lo scudetto sulle proprie armature per il secondo anno consecutivo (il terzo in generale). Da evidenziare, fra i gigliati, la prova di Fimiani, autore di un touch down in corsa e di quattro lanci decisivi per le 3 realizzazioni di Stola ed una di Mibelli. Gli altri touch down sono firmati da Camilli, Banks e dal "fauno" Casati nei minuti finali, a cui vanno aggiunti i 5 extra-point di Camorani.