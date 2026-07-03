Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Radio Bruno, un successo che dura da 50 anni

altre news

Radio Bruno, un successo che dura da 50 anni

Radio Bruno, un successo che dura da 50 anni - immagine 1
Arriva “Radio Bruno – Chiamala per nome! 1976-2026”: scritto da Marcello Targi con la partecipazione di Clarissa Martinelli e Pierluigi Senatore, racconta mezzo secolo di momenti indimenticabili
Redazione VN

Cinquant'anni di storia, passione e innovazione raccontati in un libro. "Radio Bruno – Chiamala per nome! 1976-2026", pubblicato da Giunti, celebra il mezzo secolo dell'emittente fondata da Gianni Prandi attraverso fotografie, documenti, aneddoti e testimonianze. Il volume è stato scritto da Marcello Targi, con la partecipazione di Clarissa Martinelli, giornalista e conduttrice di Radio Bruno, e di Pierluigi Senatore, storica voce dell'emittente.

Il libro ripercorre la nascita di Radio Bruno, dagli esordi in un garage fino a diventare una delle radio più seguite d'Italia, raccontando anche l'evoluzione tecnologica, i grandi concerti, gli eventi nelle piazze e il forte legame costruito con il territorio.

Targi spiega che il lavoro di ricerca è stato lungo e complesso, soprattutto per ricostruire i primi anni della radio. L'obiettivo era evitare un'opera autocelebrativa, inserendo la storia dell'emittente all'interno dei principali avvenimenti che hanno segnato gli ultimi cinquant'anni. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo sociale di Radio Bruno, capace di trasformarsi in una radio di servizio durante emergenze come terremoti e alluvioni, confermando il rapporto di fiducia costruito con il proprio pubblico.

Leggi anche
Malagò: “Franchi? Entro il 31 luglio attendiamo le conferme ufficiali”
Caso Bastoni, spuntano chat di un altro calciatore: “Voglio essere munto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA