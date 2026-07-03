Radio Bruno, un successo che dura da 50 anni

Cinquant'anni di storia, passione e innovazione raccontati in un libro. "Radio Bruno – Chiamala per nome! 1976-2026", pubblicato da Giunti, celebra il mezzo secolo dell'emittente fondata da Gianni Prandi attraverso fotografie, documenti, aneddoti e testimonianze. Il volume è stato scritto da Marcello Targi, con la partecipazione di Clarissa Martinelli, giornalista e conduttrice di Radio Bruno, e di Pierluigi Senatore, storica voce dell'emittente.

Targi spiega che il lavoro di ricerca è stato lungo e complesso, soprattutto per ricostruire i primi anni della radio. L'obiettivo era evitare un'opera autocelebrativa, inserendo la storia dell'emittente all'interno dei principali avvenimenti che hanno segnato gli ultimi cinquant'anni. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo sociale di Radio Bruno, capace di trasformarsi in una radio di servizio durante emergenze come terremoti e alluvioni, confermando il rapporto di fiducia costruito con il proprio pubblico.