Caso Bastoni, spuntano chat di un altro calciatore: “Voglio essere munto”

«Non ho avuto rapporti sessuali con Alessandro Bastoni» e «da lui non ho ricevuto denaro» mette a verbale la giovane che, secondo i pm milanesi, a 17 anni avrebbe invece avuto rapporti a pagamento con il difensore dell’Inter. Chiamata a testimoniare sotto giuramento, la ragazza oggi 23enne ha ammesso di aver dormito a casa di Bastoni nel luglio 2020 ma ha negato ogni rapporto sessuale e compenso. La giovane, attualmente all’estero, era preoccupata per i 100 euro ricevuti come ragazza immagine e si è detta distrutta dopo la convocazione. A renderlo noto è il Corriere della Sera, che svela però altri contenuti delle chat incriminate.