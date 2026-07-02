«Non ho avuto rapporti sessuali con Alessandro Bastoni» e «da lui non ho ricevuto denaro» mette a verbale la giovane che, secondo i pm milanesi, a 17 anni avrebbe invece avuto rapporti a pagamento con il difensore dell’Inter. Chiamata a testimoniare sotto giuramento, la ragazza oggi 23enne ha ammesso di aver dormito a casa di Bastoni nel luglio 2020 ma ha negato ogni rapporto sessuale e compenso. La giovane, attualmente all’estero, era preoccupata per i 100 euro ricevuti come ragazza immagine e si è detta distrutta dopo la convocazione. A renderlo noto è il Corriere della Sera, che svela però altri contenuti delle chat incriminate.
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Caso Bastoni, spuntano chat di un altro calciatore: “Voglio essere munto”
Le chat WhatsApp al centro dell’inchiesta.—
L’organizzazione Ma.De., attraverso il pr Alessio Salamone, gestiva serate “tutto compreso” con calciatori e imprenditori. Tra i 3.036 messaggi di Bastoni emergono conversazioni come: «Per il dopo partita (…) 2/4 (donne, ndr.) a casa mia... beviamo là», «Io non sc... (faccio sesso, ndr.) stasera», «Vabbe’ parlate un po’» e «Deve tacere tutto eh. Mi raccomando». In un’altra occasione Salamone scrive: «La minorenne credo che ti vuole ch...» e ricorda «Mi raccomando. Mi raccomando» per il taxi. Salamone possedeva un book fotografico con le foto delle ragazze che inviava ai presunti clienti con il numero di telefono delle stesse. E in particolare emerge una conversazione con un altro calciatore dai toni particolarmente grevi. «Ceni stasera con le vacche?», chiede Salamone. «Sì ma quello munto voglio essere io», la risposta dell'atleta. I pm contestano associazione per delinquere finalizzata alla prostituzione, anche minorile.
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