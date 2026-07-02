È una decisione destinata a far discutere quella presa dal Nottingham Forest. Il club inglese ha infatti sollevato dall’incarico il tecnico portoghese Vítor Pereira sostituendolo con Oliver Glasner a soli due minuti dall'attivazione del rinnovo automatico.
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Pereira, licenziamento shock: email alle 23:58, e al suo posto dentro Glasner
Secondo quanto emerso, la comunicazione dell’esonero è arrivata via email alle 23:58 del 30 giugno 2026, appena due minuti prima della scadenza della clausola contrattuale che permetteva al Forest di esonerare il tecnico portoghese. Una tempistica che ha inevitabilmente alimentato le polemiche.
Lo stesso Pereira ha affidato a un comunicato ufficiale tutta la propria sorpresa, definendo la decisione un “completo shock” e sottolineando di non aver ricevuto alcun preavviso. Fino al giorno precedente, il tecnico stava lavorando regolarmente alla programmazione della nuova stagione, partecipando alle riunioni di mercato e pianificando il ritiro estivo.
L’allenatore era approdato sulla panchina del Nottingham Forest a metà febbraio 2026. In poco più di quattro mesi era riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società, conquistando la salvezza in Premier League.
Nonostante i risultati ottenuti, il proprietario del club, Evangelos Marinakis, ha deciso di voltare pagina e affidare immediatamente la guida tecnica a Oliver Glasner, reduce dall’esperienza sulla panchina del Crystal Palace. Con questo cambio, il Nottingham Forest arriva al quinto allenatore nel giro di meno di un anno, confermando un periodo di forte instabilità a livello tecnico.
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