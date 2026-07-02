Pereira, licenziamento shock: email alle 23:58, e al suo posto dentro Glasner

Ha del clamoroso quello che è successo a Nottingham. Il mister Vitor Pereira è stato bruscamente licenziato per fare spazio a Oliver Glasner

È una decisione destinata a far discutere quella presa dal Nottingham Forest. Il club inglese ha infatti sollevato dall’incarico il tecnico portoghese Vítor Pereira sostituendolo con Oliver Glasner a soli due minuti dall'attivazione del rinnovo automatico.

Secondo quanto emerso, la comunicazione dell’esonero è arrivata via email alle 23:58 del 30 giugno 2026 , appena due minuti prima della scadenza della clausola contrattuale che permetteva al Forest di esonerare il tecnico portoghese. Una tempistica che ha inevitabilmente alimentato le polemiche.

Lo stesso Pereira ha affidato a un comunicato ufficiale tutta la propria sorpresa, definendo la decisione un “completo shock” e sottolineando di non aver ricevuto alcun preavviso. Fino al giorno precedente, il tecnico stava lavorando regolarmente alla programmazione della nuova stagione, partecipando alle riunioni di mercato e pianificando il ritiro estivo.