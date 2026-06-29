Contatti segreti e indennizzi: Maresca al City scatena una guerra con il Chelsea

A suon di comunicati, Manchester City e Chelsea spiegano la situazione che ha portato Maresca alla firma con i Cityzens

Redazione VN 29 giugno - 17:16

Lo scontro tra Chelsea e Manchester City per Enzo Maresca esce dalle stanze segrete del mercato e diventa una disputa pubblica a colpi di note ufficiali. Il club londinese ha attaccato duramente l'allenatore italiano per aver interrotto il rapporto a metà stagione, definendo la scelta un tradimento. Il Manchester City ha risposto subito dopo, ammettendo i contatti riservati per trovare un sostituto di Pep Guardiola.

L'attacco del Chelsea: "Ci siamo sentiti traditi" — La dirigenza del Chelsea ha pubblicato una ricostruzione dettagliata dei fatti avvenuti negli ultimi mesi del 2025, esprimendo un forte disappunto per il comportamento del tecnico. Questo è il testo integrale diffuso dal club di Stamford Bridge:

"Nell'autunno dello scorso anno, il club è stato informato dal nostro ex allenatore che poteva esserci un'opportunità per lui di succedere a Pep Guardiola alla fine della stagione. È diventato chiaro per noi che era pienamente impegnato a perseguire questa opportunità nonostante fosse vincolato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di rescindere. A dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso inaspettatamente e bruscamente. Ovviamente, ci siamo sentiti traditi poiché non potevamo credere che la sua testa e il suo cuore fossero concentrati su un altro club nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l'anno prima. Nessun club vuole cambiare il proprio allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare ad adempiere ai suoi doveri fino alla fine della stagione, al club non è rimasta altra scelta se non proteggere i nostri giocatori, i nostri tifosi e il simbolo del club accettando le sue dimissioni. Date le circostanze e data il reciproco rispetto tra i club, è stato raggiunto un accordo con il Manchester City che include il pagamento di un indennizzo."

La replica del Manchester City: ammesso l'impatto negativo — La risposta dei campioni in carica non si è fatta attendere. I dirigenti dei Citizens hanno confermato la trattativa sotterranea per portare Maresca a Manchester come traghettatore, confermando lo scenario descritto dai londinesi. Questo è il comunicato ufficiale del Manchester City:

"Possiamo confermare che nell'autunno e nell'inverno del 2025, quando era allenatore del Chelsea, si sono svolte conversazioni riservate tra alcuni rappresentanti del City e Enzo Maresca in merito alla possibilità di un suo ritorno al City come allenatore ad interim nel caso in cui Pep Guardiola avesse lasciato la panchina. Prendiamo atto della dichiarazione del Chelsea riguardo al contesto in cui Enzo ha lasciato il club. Riconosciamo anche il contesto in cui è stata data l'autorizzazione per le discussioni e riconosciamo che la sua partenza a metà stagione ha avuto un impatto negativo sulla stagione del Chelsea."

Le cifre dell'accordo e il futuro della Premier League — Il Manchester City ha versato 17 milioni di sterline nelle casse del Chelsea per sbloccare la situazione del tecnico, a cui si aggiunge la penale personale che lo stesso Maresca dovrà pagare ai Blues sulla base di un accordo privato e riservato. La rottura diplomatica tra le due società cancella la consueta diplomazia sportiva dei comunicati di facciata.