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Cobolli: “Ho Firenze nel cuore. Bove? Il mio angelo in terra”

Cobolli: “Ho Firenze nel cuore. Bove? Il mio angelo in terra” - immagine 1
Cobolli racconta il legame con Firenze e Bove: amicizia, tennis, moda e vita oltre lo sport in una lunga intervista al Corriere della Sera
Redazione VN

Reduce dalla sua partecipazione come Gran Messere alla finale del Calcio Storico Fiorentino tra Rossi di Santa Maria Novella e Azzurri di Santa Croce, Flavio Cobolli ha raccontato al Corriere della Sera il suo rapporto speciale con Firenze e con alcuni legami personali che hanno segnato la sua vita dentro e fuori dal campo.

Il tennista ha spiegato quanto il capoluogo toscano abbia un significato profondo per lui: "La parte materna della famiglia è toscana: a Firenze sono legato, ho il giglio tatuato sulla schiena".

Spazio anche a Edoardo Bove, figura centrale nel suo racconto umano prima ancora che sportivo: "È il mio angelo in terra, e sono fortunato ad averlo. L’incidente ci ha legati ancora di più. Di Edo mi fido: gli dico tutto, gli chiedo aiuto".

Cobolli ha poi allargato il discorso al suo percorso sportivo, tra calcio e tennis, sottolineando la differenza di sensazioni tra le due discipline: "Con il pallone tra i piedi sentivo più pressione che divertimento, mentre il tennis mi faceva sentire libero. In campo preferisco lottare da solo: le responsabilità sono tutte mie".

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