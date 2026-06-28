Erroraccio, forse dovuto alla tarda ora o al buglione-terze classificate, per l'ex romanista e nazionale brasiliana Paulo Roberto Falcao. L'ex giocatore, attuale opinionista Rai, interpellato su come sarebbe andata a finire Colombia-Portogallo, match clou del gruppo K poi terminato 0-0, ha risposto: "Per me vanno ai supplementari. O ai rigori, direttamente". Peccato che si trattava di un match valevole per l'ultima giornata dei gironi e dove non erano previsti i supplementari.
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Falcao, che gaffe! L’erroraccio in Portogallo-Colombia: ecco cosa è successo
Erroraccio, forse dovuto alla tarda ora o al buglione-terze classificate per l'ex romanista e nazionale brasiliana Paulo Roberto Falcao.
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