Erroraccio, forse dovuto alla tarda ora o al buglione-terze classificate, per l'ex romanista e nazionale brasiliana Paulo Roberto Falcao. L'ex giocatore, attuale opinionista Rai, interpellato su come sarebbe andata a finire Colombia-Portogallo, match clou del gruppo K poi terminato 0-0, ha risposto: "Per me vanno ai supplementari. O ai rigori, direttamente". Peccato che si trattava di un match valevole per l'ultima giornata dei gironi e dove non erano previsti i supplementari.