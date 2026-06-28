Diamanti, che sorpresa. Sarà l’allenatore del Cesena in Serie B

Inizierà col botto la carrier da allenatore di Alino Diamanti. L'ex calciatore, tra le altre della Fiorentina, era stato accostato a numerose squadre. Il Cesena dopo aver scelto Ashley Cole lo scorso anno sorprende ancora, ed affiderà proprio a Diamanti la propria panchina. Come scrive Sportitalia, sono stati sistemati gli ultimi gli ultimi passaggi burocratici. Per Diamanti sarà la prima esperienza come allenatore, e lo farà in una piazza ambiziosa in Serie B.