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Diamanti, che sorpresa. Sarà l’allenatore del Cesena in Serie B

Diamanti allenatore
Il Cesena ha scelto di affidare la propria panchina ad Alino Diamanti
Redazione VN

Inizierà col botto la carrier da allenatore di Alino Diamanti. L'ex calciatore, tra le altre della Fiorentina, era stato accostato a numerose squadre. Il Cesena dopo aver scelto Ashley Cole lo scorso anno sorprende ancora, ed affiderà proprio a Diamanti la propria panchina. Come scrive Sportitalia, sono stati sistemati gli ultimi gli ultimi passaggi burocratici. Per Diamanti sarà la prima esperienza come allenatore, e lo farà in una piazza ambiziosa in Serie B.

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