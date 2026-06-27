Kessie strizza l’occhio alla Serie A: “Penso al Mondiale, ma sono un gran bel colpo”

Il centrocampista Franck Kessie, in procinto di svincolarsi dall’Al Ahli, si è proposto per un ritorno in Serie A

L'ex Milan Franck Kessie , pronto a svicolarsi dall'Al Ahli, ha parlato del suo futuro a La Gazzetta dello Sport . Le sue parole sulle voci di mercato che lo vedono accostato alla Juventus:

Per il momento il centrocampista che è stato vicino alla Fiorentina in passato è impegnato con il Mondiale. La sua Costa d'Avorio si è qualificata ai sedicesimi di finale.