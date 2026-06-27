L'ex Milan Franck Kessie, pronto a svicolarsi dall'Al Ahli, ha parlato del suo futuro a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sulle voci di mercato che lo vedono accostato alla Juventus:
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Kessie strizza l’occhio alla Serie A: “Penso al Mondiale, ma sono un gran bel colpo”
Il centrocampista Franck Kessie, in procinto di svincolarsi dall’Al Ahli, si è proposto per un ritorno in Serie A
Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche.
Per il momento il centrocampista che è stato vicino alla Fiorentina in passato è impegnato con il Mondiale. La sua Costa d'Avorio si è qualificata ai sedicesimi di finale.
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