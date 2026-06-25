Il River Plate continua a lavorare per rinforzare l'attacco, ma le trattative per Giovanni Simeone e Lucas Beltran restano complicate. Per questo il club argentino ha riattivato la pista che porta a Rafael Santos Borré, oggi all'Internacional di Porto Alegre e già protagonista con la maglia del River tra il 2017 e il 2021.
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Beltran non si sblocca: allora il River Plate chiude per un altro attaccante
Il River Plate continua a lavorare per rinforzare l'attacco, ma le trattative per Giovanni Simeone e Lucas Beltran restano complicate
Secondo il quotidiano argentino Clarín, il ritorno del centravanti colombiano sarebbe economicamente sostenibile, con costi per cartellino e ingaggio inferiori rispetto al passato. Inoltre, il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento.
L'eventuale arrivo di Borré non escluderebbe però un ulteriore innesto in attacco. Le operazioni per Simeone e Beltran rimangono infatti aperte, anche se attualmente sono in stallo. Per l'attaccante della Fiorentina esisterebbe già un'intesa di massima tra i due club, ma manca ancora il via libera del giocatore, intenzionato a proseguire la propria carriera in Europa.
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