Prato, “In campo per l’inclusione”: calcio e solidarietà per l’autismo

Oggi pomeriggio a Prato la manifestazione benefica organizzata da Orizzonte Autismo. Il ricavato sosterrà il progetto "Orizzonte Express", la futura casa delle autonomie per ragazzi autistici

Redazione VN 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 12:06)

Una serata all'insegna dello sport, dell'inclusione e della solidarietà. È quella in programma oggi, giovedì 25 giugno, alle ore 18 allo stadio Bruno Chiavacci di Prato, dove andrà in scena "In campo per l'inclusione", il quadrangolare di beneficenza promosso dall'associazione Orizzonte Autismo Prato per raccogliere fondi a favore del progetto "Orizzonte Express".

A sfidarsi sul terreno di gioco saranno la Zenith Prato, la rappresentativa dei Carabinieri, quella della Guardia di Finanza e la selezione dei Giornalisti Sportivi Toscani. A presentare la manifestazione sarà David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno. L'ingresso sarà a contributo libero e l'intero incasso verrà destinato al progetto dell'associazione.

L'obiettivo è finanziare la realizzazione di una vera e propria casa delle autonomie, uno spazio dedicato a bambini, adolescenti e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico. Come spiegato dalla presidente di Orizzonte Autismo Prato, Eva Maggiorelli, ai microfoni di Radio Bruno, il progetto sorgerà in un appartamento concesso in comodato d'uso dalle Ferrovie e permetterà ai ragazzi di acquisire, passo dopo passo, le competenze necessarie per vivere con maggiore autonomia.

«È un percorso molto impegnativo, ma fondamentale per il futuro dei ragazzi e delle loro famiglie», ha sottolineato Maggiorelli, evidenziando come l'iniziativa rappresenti anche una novità assoluta per l'associazione. «È la prima volta che organizziamo un evento sportivo di questo tipo e siamo felici di poter unire il calcio ai valori dell'inclusione e della sensibilizzazione. C'è ancora tanto da fare, soprattutto per i bambini e gli adolescenti autistici, e occasioni come questa aiutano a costruire una comunità più consapevole».

L'auspicio degli organizzatori è quello di vedere una grande partecipazione di pubblico nonostante le alte temperature di questi giorni. «L'importante è esserci e condividere insieme una giornata di sport e beneficenza», è l'appello lanciato dalla presidente.

L'appuntamento è quindi fissato per questo pomeriggio allo stadio Bruno Chiavacci, in via del Purgatorio 81 a Prato, dove il risultato delle partite lascerà spazio al vero obiettivo della manifestazione: sostenere concretamente un progetto che punta a migliorare la qualità della vita e il futuro di tanti ragazzi con autismo e delle loro famiglie.