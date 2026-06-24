Le novità volute dalla Fifa in questo Mondiale sono numerose. Una di queste è l'hydratation break, ovvero la pausa di 3 minuti per tempo concessa alle squadre. Uno stop che però sta inevitabilmente condizionando l'andamento delle partite. Molto spesso i match cambiano rotta proprio dopo la pausa. Oltre a questo molti hanno subito notato la natura, per così dire commerciale, di questa introduzione. Gianni Infantino ha perdò difeso la scelta:
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VIOLA NEWS altre news Infantino difende l’hydratation break: “Pubblicità? No, serve agli atleti”
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Infantino difende l’hydratation break: “Pubblicità? No, serve agli atleti”
Fanno discutere gli hydratation break, ma Infantino assicura sulla natura dell'introduzione
"Ciò che per noi conta di più è garantire che tutte le squadre, in ogni partita, giochino nelle stesse condizioni. Le alte temperature hanno avuto il loro peso sulla scelta, ma anche la vicinanza delle partite. Il motivo principale è il caldo. Non ci sono entrate aggiuntive per la FIFA. Tutti gli accordi commerciali sono stati firmati con largo anticipo. Per noi si tratta di una questione sportiva, non finanziaria"
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