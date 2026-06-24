La Lega Serie A ha ufficializzato i blocchi orari per il campionato 2026/2027. Come regola generale, la giornata standard si articolerà su nove slot diversi: un anticipo il venerdì (20:45), tre il sabato (15:00, 18:00 e 20:45), un anticipo domenicale a mezzogiorno (12:30), due sole gare la domenica pomeriggio alle 15:00, seguite dai posticipi delle 18:00 e delle 20:45, per poi chiudersi il lunedì sera (20:45). I due turni infrasettimanali previsti (9ª e 18ª giornata) seguiranno una programmazione flessibile per esigenze televisive, garantendo comunque almeno un match in prima serata per ogni giorno di gara.
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Calendario Serie A. Nelle prime due giornate due soli slot di orario
Novità per le prime 2 giornate—
Il comunicato definisce inoltre le eccezioni per l'avvio e la fine del torneo. Le prime due giornate di agosto si giocheranno esclusivamente in orario tardo-pomeridiano e serale (18:30 e 20:45) per evitare il caldo estivo, mentre la terza giornata escluderà il match delle 12:30. Cambiamenti alla struttura standard si vedranno anche nei turni a cavallo dell'inizio del 2027 (17ª e 18ª giornata). Infine, gli ultimi due turni di campionato, in programma il 23 e 30 maggio 2027, prevedono in linea di massima lo svolgimento di tutte le 10 gare in contemporanea la domenica alle 15:00, con la possibilità però di dividere i match in più blocchi orari per garantire la contemporaneità solo tra squadre con i medesimi obiettivi di classifica o per agevolare i club impegnati nelle finali europee.
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