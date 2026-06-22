Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Malagò: “Ecco cosa serve per ripartire. Nuovo CT? Mancini tra i papabili”

altre news

Malagò: “Ecco cosa serve per ripartire. Nuovo CT? Mancini tra i papabili”

Malagò: “Ecco cosa serve per ripartire. Nuovo CT? Mancini tra i papabili” - immagine 1
Le parole del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, dopo l'elezione: dagli obiettivi al nuovo commissario tecnico della Nazionale
Redazione VN

Il neopresidente della Federcalcio italiana, Giovanni Malagò (QUI L'UFFICIALITÀ), ha parlato a Rai Sport del lavoro da svolgere e il futuro del calcio in Italia. Le sue parole:

Un'emozione diversa, non c'è dubbio. C'è una dinamica di sentimenti non paragonabili. Ho sentito un attestato di responsabilità che non mi era mai capitato prima.

LEGGI ANCHE

Sugli obiettivi

—  

Servono idee diverse, scelte coraggiose, l'impasse che si è creato non deve impedire di arrivare alle riforme di cui beneficerebbe l'intero movimento. Serve anche realismo, abbiamo due anni e mezzo scarsi di legislazione sportiva, è una lotta contro il tempo e intanto serve salvaguardare l'aspetto sportivo. Perché poi se non ti qualifichi al Mondiale, per esempio, vai a casa, è una legge non scritta perché la pancia del paese non può giustificarlo.

Sul CT

—  

Lo dico con franchezza, non ho parlato con nessuno. Sono andato in FIGC a conoscere i collaboratori, domattina vado a Losanna per il CIO. Poi inizierò a sondare, a capire. Mancini è sicuramente fra i papabili, ma ce ne sono altri. Ma non ho parlato con nessuno. Per un breve periodo c'è stato Herrera... Nella vita mai dire mai.

Leggi anche
UFFICIALE – Malagò eletto presidente della FIGC: trionfo con il 68,58% dei voti
Ricordate Riera? “A Francoforte ero nel posto sbagliato al momento sbagliato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA