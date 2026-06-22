UFFICIALE – Malagò eletto presidente della FIGC: trionfo con il 68,58% dei voti

Giovanni Malagò è il nuovo presidente, eletto con un largo consenso al termine delle votazioni che lo hanno visto prevalere nettamente sugli avversari. L’ex presidente del CONI ha ottenuto il 68,58% delle preferenze, staccando in modo significativo Giancarlo Abete, fermo al 29,17%. Le schede bianche sono state il 2,25%.

Visibilmente emozionato al momento della proclamazione, il neo presidente ha voluto rivolgere subito un messaggio di ringraziamento e condivisione ai presenti. “Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto”, ha dichiarato Malagò tra gli applausi, sottolineando la volontà di costruire un percorso basato sul lavoro di squadra e sulla collaborazione di tutte le componenti coinvolte. Un messaggio che segna l’inizio del suo mandato e che punta a unire il movimento attorno agli obiettivi futuri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.