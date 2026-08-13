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La posizione della Fiorentina su Moise Kean resta chiara: l’attaccante non è sul mercato. Il club viola aveva già fissato questo punto nelle scorse settimane, allontanando l’ipotesi di una cessione e considerando il centravanti della Nazionale un elemento centrale per la nuova stagione.

Nonostante questo, attorno a Kean sono tornate a circolare alcune voci. In particolare sarebbe nuovamente il Como di Fabregas a mostrare un forte interesse, dopo i sondaggi effettuati il mese scorso. Stavolta il club lariano potrebbe spingersi oltre i 40 milioni di euro, arrivando attraverso eventuali bonus fino a circa 45 milioni. Anche il Real Betis avrebbe chiesto informazioni sull’attaccante viola.

Al momento, però, lo scenario non cambia: per la Fiorentina Kean continua a non essere considerato in vendita. Una posizione netta che rappresenta il principale ostacolo alle pretendenti, anche se davanti a un’offerta particolarmente importante il mercato impone di non escludere completamente possibili sviluppi da qui alla chiusura delle trattative. Lo scrive la Nazione.