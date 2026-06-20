Ricordate Riera? “A Francoforte ero nel posto sbagliato al momento sbagliato”

L'avventura di Albert Riera sulla panchina dell'Eintracht Francoforte è finita male. L'ex allenatore del Celje, che sfidò la Fiorentina in Conference, ha commentato così i tre mesi vissuti sulla panchina del club tedesco: "Semplicemente non eravamo fatti l'uno per l'altro. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato. La politica del club prevede che l'allenatore non abbia alcuna influenza sullo scouting e sulla composizione della squadra. Questo non è l'ambiente giusto per me e sapevo che non possiamo lavorare insieme a lungo termine".